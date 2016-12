Renzi a Cuba: "Il clima economico è cambiato e l'Italia crede nella ripresa"

I dati sulla fiducia di consumatori e imprese, precisa, "sono solo l'antipasto. La pagina migliore per l'Italia deve ancora venire nei prossimi mesi".



"Legge stabilità per italiani non per minoranza Pd" - "Martedì prossimo avremo un incontro politico sincero perché non si possono mettere più soldi e avere un costante coro di polemiche da parte di una parte della maggioranza, bisogna parlarsi con grande chiarezza e intendersi su che cosa è più di sinistra se discutere sul tetto ai contanti o mettere 700 milioni sulla povertà". Così Matteo Renzi annuncia un confronto nel Pd sulla legge di stabilità. Una legge, per Renzi, che "deve parlare alla maggioranza degli italiani e non alla minoranza del Pd".



Il viaggio a Cuba - Arrivato a Cuba al termine della sua visita in Cile, il premier interviene al Business Forum di L'Avana per rivolgersi "agli imprenditori italiani" per invitarli "a investire in questo Paese. "Il governo di Castro - dice - si è dato obiettivi storici e il governo italiano sostiene e sosterrà il vostro impegno". E ancora, indice alle imprese "le grandi occasioni" per aumentare l'interscambio tra i due Paesi "dal turismo all'immobiliare, all'agroindustria, fino a un'operazione sulle energie rinnovabili".



Inoltre, Renzi sottolinea che "c'è una grande attenzione dell'Italia per Cuba in un momento di cambiamenti rilevanti. Ci sono momenti in cui la storia fa gli straordinari e questo vale adesso per Cuba".



"Ho fatto una corsa a L'Avana vieja - racconta poi il premier - e ho visto la magia di questa città e provo l'emozione perché è la prima volta che un capo del governo italiano visita Cuba".



Migranti, "sottomessi alla paura e alla demagogia" - Il presidente del Consiglio scrive inoltre, nel suo diario di viaggio su Facebook dedicato alla tappa colombiana, che, ascoltando le storie degli immigrati italiani in Colombia, "ho pensato alla capacità di accogliere persone diverse, lontane, differenti. Noi viviamo spesso sottomessi alla paura, alla demagogia. Penso a quando i migranti erano i nostri nonni, ai loro incubi, alle loro difficoltà. E alla gratitudine verso chi li accoglieva".