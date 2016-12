Renzi: a casa se referendum bocciato, è questione di serietà

Per Matteo Renzi la scelta di legare il destino del governo all'esito del referendum "è un modo di essere seri. Io non sono come tutti gli altri, come quelli che si aggrappano alla poltrona". Con le riforme, ha quindi aggiunto il premier, "si dà finalmente stabilità all'Italia, se lo perdo con qualche faccia posso continuare a fare il mio lavoro? Noi non siamo la casta, siamo al lavoro per cambiare l'Italia ma non saremo mai quelli degli inciuci".