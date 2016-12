Renzi: "A casa se non passa l'Italicum Arroganti? Facciamo nostro dovere"

13:42 - Se l'Italicum non passa il governo va a casa. Lo ribadisce il premier Matteo Renzi in una lunga lettera alla Stampa, in prima pagina sul quotidiano torinese, in cui si dice pronto a discutere sul Senato, ma adesso basta con la melina. E rimarca che se la legge elettorale viene approvata vuol dire che il Parlamento vuole continuare le riforme.

Italicum: la lettera di Renzi di Alessandra Chertizze

"Ci chiamano arroganti ma facciamo il nostro dovere" - "Sulla legge elettorale sono giorni di polemica e discussione - scrive poi il premier nella e-news -. Rispetto le posizioni di tutti e di ciascuno. Fa male sentirsi dire che siamo arroganti e prepotenti: stiamo solo facendo il nostro dovere. Siamo qui per cambiare l'Italia. Non possiamo fermarci alla prima difficoltà"



"Mettere la fiducia è un gesto di serietà" - Secondo Matteo Renzi mettere la "fiducia sull'Italicum è un gesto di serietà verso i cittadini". Il premier Renzi scrivendo alla Stampa difende la decisione sulla legge elettorale. "Dopo aver fatto modifiche, mediato, discusso, concertato, o si decide o si ritorna al punto di partenza. Se un Parlamento decide, se un governo decide, questa è democrazia, non dittatura".



L'affondo su Enrico Letta - Nella sua lettera Matteo Renzi spiega come la legge elettorale sia una promessa mancata dal 2006. "E' stata promessa e non si è realizzata. Anche nella legislatura successiva sia Berlusconi che Monti non ci sono riusciti: tante trattative ma nulla di fatto". "E' stata promessa dal governo Letta ma il suo iter si bloccò quasi subito, impantanata come altri progetti".



Bersani: "Io non esco dal Pd, lo strappo è di Renzi" - Non ci sarà nessuna scissione nel Partito democratico, assicura Pier Luigi Bersani smentendo l'ipotesi circolata nelle ultime ore. "Io non esco dal Pd - dice ai giornalisti in Transatlantico -, bisogna tornare al Pd. Il gesto improprio di mettere la fiducia lo ha fatto Renzi e non io. E' lui che ha fatto lo strappo". E, sull'appello alla responsabilità arrivato dal vertice del partito, commenta con amarezza: "Si ricordano degli ex leader per chiedere lealtà solo quando bisogna votare queste fiducie, non quando rimuovono dalla commissione o non ti invitano alle feste".