Renzi: 500 milioni all'università per attrarre ricercatori

"Il ministro dell'Università sta firmando proprio oggi le misure che porteranno 500 milioni in più che abbiamo messo nel programma per la ricerca, che serviranno per attrarre nuovi ricercatori". Ad annunciarlo è il premier, Matteo Renzi, spiegando che "non vogliamo più parlare della fuga dei cervelli, vogliamo attrarre cervelli. Se uno vuole andarsene vada, ma quelli che pensano di voler fare ricerca nel proprio Paese ritornino qui".