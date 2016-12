Renzi: 2015 anno delle riforme

01:28 - Un'occasione per il bilancio del 2014 ma soprattutto per fare un giro di orizzonte per il 2015, anno delle riforme. Sarebbe questo uno dei punti al quale il premier Renzi sta lavorando in vista della conferenza stampa di fine anno. C'è grande soddisfazione per i dati della produzione legislativa del governo e per il Cdm del 24 dicembre, con i decreti attuativi su Jobs Act, Ilva e delega fiscale, che rivoluziona i rapporti tra Stato e cittadino.