Registrazioni nascoste, il Pd cambia il ddl: niente carcere per i giornalisti

Niente carcere per i giornalisti che, nell'ambito del diritto di cronaca, utilizzano conversazioni registrate di nascosto. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, infatti, il Pd ha presentato un emendamento per modificare il ddl di riforma del processo penale. Nessuna conseguenza, inoltre, per registrazioni utilizzate in processi penali e amministrativi o per l'esercizio del diritto di difesa.