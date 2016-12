Regioni: "Con tagli da 10 miliardi la Sanità pubblica rischia di saltare"

"Se si prosegue così salta il sistema della universalità della Sanità pubblica e tutte le Regioni andranno in Piano di rientro". Così il coordinatore degli assessori regionali alla Sanità, Luca Coletto, sull'ipotesi di tagli da dieci miliardi . "In sostanza oltre alle tasse - ha aggiunto - gli italiani dovranno pagare le prestazioni sanitarie privatamente".

Coletto: "Paga sempre la Sanità" - "Ormai si taglia solo sulla Sanità - ha quindi spiegato Coletto - è un refrain monocorde e monotono. Nella Sanità si è tagliato in passato e si continua a tagliare. Ora ci ripropongono altri 10 miliardi in meno".



Una nuova spending review ai danni della Sanità significa, per l'assessore veneto, che coordina gli assessori regionali del settore "che tutti, oltre alle tasse, dovremo pagare le prestazioni sanitarie privatamente".



Lorenzin: "Non si tratterà di tagli lineari" - La risposta delle Regioni arriva dopo l'ipotesi ventilata dal governo di tagliare risorse alla Sanità per coprire le misure della prossima legge di Stabilità. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha però chiarito che non si tratterà di tagli lineari, ma che saranno una parte dei risparmi derivanti "dall'efficientamento" del sistema sanitario.