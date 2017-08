Regione Sicilia, la Corte dei conti giudica "conforme" il rendiconto

La Corte dei conti ha "promosso" il rendiconto della Regione Sicilia per il 2016, rigettando le richieste del procuratore generale d'appello della Corte stessa, Pino Zingale. La sezione riunita di controllo ha infatti giudicato conforme il documento. Unica anomalia rilevata quella del fondo per le partecipate, in particolare relativamente ai debiti dell'Azienda siciliana trasporti.