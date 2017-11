Regionali Sicilia, Musumeci: "Dobbiamo combattere per la nostra terra"

"Dobbiamo combattere per la Sicilia e dimostrare cosa sappiamo fare, abbiamo il dovere di lavorare per la rinascita della nostra terra". E' quanto ha affermato il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, Nello Musumeci, in testa dopo l'80% delle sezioni scrutinate. "Il mio primo compito da presidente della Regione sarà quello di recuperare oltre il 50% di siciliani che ha deciso di non votare", ha aggiunto.