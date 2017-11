Regionali Sicilia, affluenza in calo: alle 12 ha votato il 10,8%

Alle 12 in Sicilia ha votato il 10,8% degli elettori per le regionali. Nel 2012, alla stessa ora, alle urne era andato l'11,23%. I dati riguardano tutte le 5.300 sezioni. Gli aventi diritto sono in tutta l'isola 4.661.111 persone, e tra queste si sono recate ai seggi in 503.537. Siracusa la provincia con la più alta affluenza, pari al 12,23%, seguita da Ragusa all'11,24%. A Palermo ha votato l'11,06%.