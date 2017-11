Regionali Sicilia, affluenza definitiva al 46,76%

In Sicilia vince il "partito del non voto". Solo il 46,76% degli aventi diritto ha votato per l'elezione del presidente della Regione e dell'Assemblea, mentre il 53,23% ha disertato le urne. Rispetto al 2012 quando aveva votato il 47,41%, il dato dell'affluenza è in calo dello 0,65%. Solo in tre province la percentuale è più alta rispetto al 2012: a Messina con il 51,69% (51,24%), a Catania il 51,58% (51,09%) e a Palermo il 46,4 (46,28%).