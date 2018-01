Regionali, Rossi (LeU): sostenere Zingaretti e aprire un confronto con Gori

"Con il Pd alle elezioni - sottolinea Rossi - siamo in competizione e impegnati a battere la sua attuale linea politica, offrendo un sicuro approdo di sinistra ai tanti che quel partito ha deluso; più noi saremo forti più il Pd potrà essere spinto a cambiare" mentre "verso il M5s non vedo possibili trattative per ragioni programmatiche e soprattutto ideali (valori costituzionali, concezione della democrazia)".



Grasso:"Con M5s ora alleanza impossibile" - "Con il M5S è impossibile allearsi perché non abbiamo nulla in comune, perché oggi dicono una cosa e domani un'altra; fanno discussione sull'euro, euro sì euro no, sono ondivaghi. Possiamo iniziare a valutare un'eventuale alleanza nel momento in cui avranno una politica ben definita". Così Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, a Rai Tre.



Gori: "Alleanza con Leu? Per me Grasso vorrebbe dire sì" - Sulla questione delle possibili alleanze interviene anche Giorgio Gori, candidato governatore del Pd in Lombardia, che lancia un appello a Grasso commentando le sue parole ("aspettare l`esito delle riunioni con il Pd sulle elezioni regionali" ma "fosse per me avrei già deciso, no?"). "Io lo interpreto in questo modo: se fosse per lui sarebbe un sì. Io credo che se l'alleanza è possibile in Lazio allora lo è anche in Lombardia, dove da 23 anni governa il centrodestra", sottolinea Gori.



Bersani (Mdp): "Su Lazio e Lombardia proviamo trovare accordo" - "Stiamo lavorando, faremo di tutto. L'importante è che non sia un'ammucchiata contro la destra o un accordo tra gruppi dirigenti. Serve una proposta alternativa di sinistra rispetto a quella della destra". Lo afferma Pier Luigi Bersani (Movimento Democratico e Progressista) conversando con i cronisti in Transatlantico a chi gli chiede se alla fine si riuscirà a trovare un accordo con il Pd per sostenere gli stessi candidati alla corsa per la presidenza delle regioni Lazio e Lombardia.