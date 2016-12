Regionali, Renzi: "Il Pd ha vinto"

Alle Regionali il Partito democratico "numericamente ha vinto. Oggi governiamo in 17 Regioni. Non era mai successo nella storia". Parola di Matteo Renzi che, intervenendo a Genova, sottolinea come l'Italia sia l'unico Paese in Europa in cui il partito della sinistra riesce a vincere. E sulla sconfitta in Liguria precisa: "Mi dispiace per questa regione ma oggi non c'è partita".