Regionali,ore 12:alle urne il 15,7%

Sale al 15,7% l'affluenza ai seggi rilevata alle 12 per le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Umbria e Campania, secondo il Viminale. I numeri, diffusi quando mancano solo tre Comuni, segnalano un aumento di circa 5 punti rispetto alle precedenti omologhe, quando però si votò in due giorni. Nel confronto con le europee 2014 invece il dato risulta in flessione, con l'eccezione della Campania.