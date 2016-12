Regionali,ore 12:affluenza al 14,5%

Alle ore 12 l'affluenza ai seggi per le regionali risulta pari al 14,5%, secondo i dati, diffusi dal Viminale, relativi al 50% circa dei Comuni sul totale di 1.456 tra Veneto, Liguria, Umbria e Campania. Per le comunali l'affluenza rilevata si attesta al 20,4% e riguarda i dati del 50% dei Comuni sul totale di 512: non si tiene conto delle consultazioni in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Nelle precedenti omologhe si votò in due giorni.