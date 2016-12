Regionali, Lega e Forza Italia siglano il patto elettorale

12:14 - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno chiuso l'accordo sulle Regionali. Forza Italia sosterrà il presidente uscente Luca Zaia in Veneto e la Lega sosterrà l'europarlamentare Giovanni Toti in Liguria". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia. In Campania, poi, la Lega non presenterà alcuna lista. Salvini: "Sacrificio per vincere".

FI-Lega, nasce l'asse per le Regionali di Ida Molaro

L'accordo con Silvio Berlusconi e Forza Italia è "per vincere nel Veneto, per giocarsela uniti in Liguria e nelle altre regioni la Lega va da sola".



"Ci sacrifichiamo", ha detto Salvini riferendosi al candidato della Lega Edoardo Rizzi, che è uscito dalla riunione insieme a lui e che ritirerà la sua candidatura. "Non ci sono scambi", ha sottolineato Salvini, il quale ha aggiunto che Forza Italia si è detta convinta che la coalizione unita è vincente. Ai giornalisti che gli facevano notare che Toti non è ligure Salvini ha affermato che la candidata del centrosinistra in Liguria, Raffaella Paita "è ligure, ma ha fatto più danni lei di tanti non liguri". Salvini ha detto che la Lega "punta a vincere e ad essere il primo partito". "Puntiamo a raddoppiare i voti che abbiamo preso l'anno scorso". Ai giornalisti che gli chiedevano se fosse stato firmato l'accordo sulle regionali con Silvio Berlusconi Salvini ha replicato che "non servono le firme, basta una telefonata".



Umbria, candidato Fi-Lega è Claudio Ricci - "In Umbria il candidato comune sara' Claudio Ricci, sindaco di Assisi". E' quanto si legge nella nota di Fi.



La Lega non si presenta in Campania - "La Lega ha confermato la sua intenzione di non presentare le proprie liste in Campania. Nelle altre regioni Forza Italia e Lega si presenteranno indipendenti l'una dall'altra". E' quanto si legge in una nota di Fi a seguito dell'accordo tra Berlusconi e Salvini.