Regionali Lazio, sindaco di Amatrice verso una candidatura

Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, sarebbe in procinto di candidarsi alle elezioni regionali del Lazio del 2018. A riferirlo è l'edizione reatina online de "Il Messaggero". A sostenerlo, sempre secondo il quotidiano romano, sarà una lista civica con il suo nome, all'interno del centrodestra. L'ufficialità è attesa alla presentazione del suo libro a Roma il 24 ottobre.

Lo aveva annunciato sulla sua pagina Facebook, con un sibillino "ci potrebbero essere novità", riferendosi alla prossima presentazione del 24 ottobre, ma a quanto pare la decisione sarebbe stata presa.



Conferme, ma al momento nessuna dal diretto interessato, arrivano anche dal suo entourage. Una scelta, quella di Pirozzi, che pare sia stata molto sofferta, ma che era nell'aria da mesi. Un passo più volte smentito da lui stesso.



Tra coloro che sostengono fortemente la candidatura del sindaco-allenatore c'è, soprattutto, Francesco Storace, attuale vice presidente del consiglio regionale del Lazio, che mercoledì, in merito a una possibile candidatura di Pirozzi, aveva detto in un tweet che il sindaco di Amatrice non era il "suo" candidato "ma certo ne sarei un suo felicissimo elettore".