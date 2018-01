Regionali Lazio, Pirozzi: passo indietro solo se si candida Meloni

"Solo di fronte a un atto d'amore per la propria Regione di un leader nazionale quale è Giorgia Meloni farei un passo indietro. Senza pretendere nulla in cambio. Altrimenti vado dritto fino alla fine". Lo ha affermato il candidato alla presidenza della Regione Lazio, Sergio Pirozzi. Il sindaco di Amatrice ha aggiunto: "Abbiamo già 500 comitati e ho fatto più di 100 incontri pubblici. E io non prendo in giro le persone".