Regionali in Sicilia, Guerini: "Sconfitta netta indiscutibile"

"Se i risultati confermeranno gli exit poll ci troveremmo davanti a una sconfitta tanto annunciata da tempo quanto netta e indiscutibile. Verificheremo domani i risultati finali anche delle liste e dei candidati ma certo la sfida gentile che Fabrizio Micari ha generosamente lanciato con impegno, competenza e coraggio non è bastata per vincere le elezioni siciliane". Lo ha detto il coordinatore del Pd, Lorenzo Guerini, sul voto in Sicilia.