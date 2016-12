Regionali in Puglia: FI candida Poli Bortone, ma è scontro con la Lega

14:54 - Il candidato a governatore della Regione Puglia per Forza Italia sarà Adriana Poli Bortone (Fdi-An). Lo ha confermato il segretario regionale di FI, Luigi Vitali, al termine della riunione del Comitato regionale convocata dopo la rottura con il candidato del Centrodestra Francesco Schittulli.

La decisione è stata presa "dopo una lunga e attenta analisi" dal comitato regionale, d'intesa col presidente Silvio Berlusconi, "con l'auspicio - sottolinea Luigi Vitali - di incontrare la disponibilità della stessa senatrice e l'intesa con Fratelli d'Italia, Noi con Salvini e con tutti i partiti e movimenti che sostengono la linea di Forza Italia".



Scontro con la Lega - Ma proprio dai leghisti arrivano i primi malumori, con le dichiarazioni del coordinatore regionale di Noi con Salvini, Rossano Sasso, che parla di una candidatura che "non è di nostro gradimento". "Auspichiamo che il nome della Poli Bortone sia una proposta messa lì da FI. Non c'è alcun accordo in merito", aggiunge Raffaele Volpi, vicepresidente di "Noi con Salvini" e responsabile del progetto di espansione della Lega Nord al Centrosud. "La stessa Poli Bortone ha detto che non era disponibile".



Meloni: "No a candidatura se è divisiva" - Sulla questione interviene anche Giorgia Meloni, di FdI. "La proposta di candidare a presidente una nostra storica e apprezzata esponente quale Adriana Poli Bortone - dice - è motivo di orgoglio, ma avrebbe significato solo se servisse a unificare tutta la coalizione. Se finisse con l'essere ulteriore motivo di divisione non sarebbe per noi possibile aderire a questa ipotesi".



Vitali aveva riunito l'esecutivo del partito per decidere assieme ai dirigenti, i consiglieri regionali e i parlamentari che si riconoscono nella linea del presidente Silvio Berlusconi, il percorso da imboccare "dopo - dice Vitali - l'inopinata e ingiustificata esclusione del nostro partito dalla coalizione a sostegno del candidato Francesco Schittulli".



Poli Bortone: "Candidatura se Fdi me lo chiede" - Intanto la Poli Bortone fa sapere che se Fratelli d'Italia glielo chiederà prenderà in considerazione di candidarsi alla presidenza della Regione Puglia. "Se il mio partito me lo dovesse chiedere la prenderei in considerazione",ha detto aggiungendo di non avere "avuto ancora il tempo di chiamare la Meloni".