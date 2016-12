24 novembre 2014 Regionali Emilia-Calabria, crolla l'affluenza Un italiano su due diserta le urne Al voto erano chiamati 5,5 milioni di cittadini per l'elezione dei nuovi governatori: in entrambe le Regioni si è presentato meno del 50% degli aventi diritto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:41 - In Emilia Romagna e Calabria 5,5 milioni di elettori erano chiamati al voto per scegliere i nuovi governatori. Buona parte è rimasto a caso. In Emilia si registra un forte calo dell'affluenza: ha votato solo il 37,67% degli aventi diritto, il 30,3% in meno rispetto all'ultima tornata del 2010 (68,06%), quando si votava anche di lunedì. In Calabria, invece, si è recato alle urne il 44,1% degli elettori contro il 59,26% registrato nel 2010.

Emilia-Romagna, crolla l'affluenza - E' bassissima la percentuale di votanti in Emilia-Romagna. Il dato definitivo dà un'affluenza al voto regionale del 37,67%. Il dato è in calo del 30,3% rispetto alle regionali del 2010 (fu il 68,06%), e del 32,33% rispetto alle europee di sei mesi fa (era il 70%).



Affluenza a picco anche in Calabria - Crolla l'affluenza per le regionali anche in Calabria. Alla chiusura dei seggi ha votato il 44,1%. Alle precedenti regionali, nel 2010, quando si votò anche il lunedì, l'affluenza, alla era stata del 59,26%. Alle Europee del maggio scorso i votanti furono il 45,77%. A Catanzaro città ha votato per le regionali il 52,54 (il 66,21% alle precedenti regionali).