Regionali, chiusi i seggi in Molise: alle 23 affluenza del 52,16%

Si sono chiusi alle 23 i seggi per le regionali in Molise. L'affluenza registrata è stata del 52,16% più bassa rispetto al 61,63% raggiunto nel 2013. Alle politiche del 4 marzo il M5S ha raccolto il 44,79%, il centrodestra il 29,8%, il centrosinistra al 18,1%. Quattro i candidati in lizza: Greco (M5S), Toma (Centrodestra), Veneziale (Centrosinistra), Di Giacomo (Casapound).