Regionali, a Vicenza si può votare... Putin

16:07 - "Votare Putin? Ora puoi". E' lo slogan di Adelina Putin, candidata con Fratelli d'Italia-An alle prossime elezioni Regionali in Veneto e alle comunali di Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. Nata a Schio, la dj non nasconde la sua stima per il leader russo e dichiara: "In Italia non ne basterebbe uno. Ce ne vorrebbero almeno sette". E per attirare consensi ha deciso di puntare pure sull'importante omonimia.

In un'intervista a Il Giornale, Adelina Putin svela come la sua candidatura non sia passata inosservata neppure dalle parti del Cremlino: "Io e i miei parenti abbiamo scoperto tantissimi legami con il leader russo. Alcuni giornalisti della Pravda ci hanno addirittura chiamato per sapere dei nostri legami con Putin".



Chissà se l'elettorato vicentino deciderà di puntare sul cognome Putin per risolvere i problemi della Regione. Appuntamento al 31 maggio, giorno del voto, per scoprirlo.