Reggio Calabria, il Pd vince con Falcomatà: sindaco con il 60,99%

10:50 - Giuseppe Falcomatà, del Pd, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Alla fine dello scrutinio ha ottenuto il 60,99%. Il candidato di centrodestra Lucio Dattola, arrivato secondo, ha ottenuto il 27,33. Finisce così la gestione commissariale disposta dopo lo scioglimento dell'Ente per contiguità mafiosa.

"Grande soddisfazione per la vittoria. Un'altra città che cambia verso dopo anni di mal governo del centrodestra. Al giovanissimo sindaco e al Pd reggino e calabrese vanno i nostri complimenti. Il successo di Reggio Calabria rappresenta un buon viatico per le elezioni regionali di novembre", afferma Lorenzo Guerini, vicesegretario nazionale del Partito democratico.



"Da qui dobbiamo continuare a lavorare uniti per restituire alla Calabria e ai calabresi fiducia e speranza nel futuro. A Giuseppe Falcomatà auguri di buon lavoro per l'importante sfida che lo attende, al servizio dei cittadini e alla guida di una città che ha scelto, inequivocabilmente, di cambiare", conclude.



Il candidato del M5S quarto con il 2,49% - Ha ottenuto il 2,49% dei consensi, piazzandosi quarto, il candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco di Reggio Calabria Vincenzo Giordano. Prima di lui è arrivato Paolo Antonio Ferrara (3,17%), a capo di un raggruppamento di liste civiche. Gli altri candidati sindaco, tutti espressione di liste civiche, hanno ottenuto: Stefano Morabito l'1,96%, Giuseppe Walter Musarella l'1,71%, Aurelio Chizzoniti, consigliere regionale uscente, l'1,68%, Giuseppe Siclari lo 0,37% e Francesco Anoldo Scafaria lo 0,24%.