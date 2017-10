Referendum, Zaia: statuto speciale è richiesta aggiuntiva a governo

"Non bisogna essere premi Nobel per capire che la trattativa principale sulle 23 competenze si svilupperà col governo sui binari sanciti dalla sentenza della Consulta che autorizzava il referendum veneto, quindi in linea assoluta con l'articolo 116". Lo sottolinea il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Nessuno vieta che, parallelamente - aggiunge -, una Regione avanzi al Parlamento la proposta di una legge per ottenere l'autonomia speciale".