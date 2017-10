Referendum, Zaia: siamo al big bang delle riforme per l'autonomia

"Abbiamo raggiungo il quorum. Questo dimostra che i Veneti chiamati all'appello rispondono". Lo ha affermato in conferenza stampa a Venezia il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando l'esito del referendum per l'autonomia. "Questa Regione dà il via a un big bang di riforme istituzionali ", ha aggiunto. "Qui vincono i veneti", ha poi sottolineato.