Referendum voucher, Camusso: ci prepariamo a questa sfida

"Ora avanti con la campagna elettorale, ci prepariamo a questa sfida: abbiamo davanti un periodo impegnativo e lo utilizzeremo in tutti i modi". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, dopo la decisione del CdM sulla data dei referendum per il 28 maggio. Camusso ha inoltre rilanciato l'idea di accorpare la consultazione referendaria con quella per le elezioni amministrative che si terranno per alcuni Comuni.