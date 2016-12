Referendum, tra gli italiani all'estero vince il Sì

Quando manca ancora lo spoglio di un centinaio di comunicazioni relative al voto all'estero per il referendum, il risultato del voto degli italiani all'estero si attesta intorno al 65% per il Sì e al 35% per il No. Il risultato complessivo del voto (Italia più estero) vede il No al 59,16% e il Sì al 40,84%, con una differenza di circa 6 milioni di voti. In Italia il risultato definitivo è stato del 60% per il No e del 40% per il Sì.