Referendum,Toti: non aiuteremo Renzi se vince il No, tornare al voto

"Renzi chiede aiuto? Mi spiace ma non è possibile. Escludo un governo di unità nazionale adesso, ma penso serva un accordo ampio per una legge elettorale e tornare a votare". Così Giovanni Toti sulle possibili conseguenze di una vittoria del No al referendum costituzionale. Per il presidente della Regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi, "il premier sta usando l'Italicum come una specie di mercato dei cammelli".