Referendum, "The Economist": "L'Italia voti No e dopo si dia il via a un governo tecnico"

Gli italiani dovrebbero votare "No" al referendum del 4 dicembre perché "non è quella costituzionale la riforma di cui l'Italia ha bisogno". E' questa, in sintesi, la tesi sostenuta dal settimanale The Economist, secondo cui le dimissioni del premier Matteo Renzi "potrebbero non essere la catastrofe che tanti in Europa temono". "L'Italia potrebbe mettere insieme un governo tecnico, come ha fatto tante volte in passato", sottolinea il periodico.