Referendum sull'euro, Salvini: "La proposta M5s è una sciocchezza"

"La vera emergenza è portare il lavoro in Italia: l'Euro fa parte delle regole europee che devono cambiare". A sostenerlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo il quale la proposta di referendum del M5s "è una sciocchezza". Per il numero uno del Carrocchio "c'è la possibilità di avere altre soluzioni per pagare il debito mantenendo l'euro. La mia prospettiva non è uscire dall'euro ma rientrare con nuove regole".