Referendum, Speranza: rispettare anche elettori Pd che voteranno No

"Non ho partecipato alla manifestazione del Sì a piazza del Popolo perché ho un'opinione diversa sul referendum. Inutile che si faccia finta di non vedere che una parte significativa degli elettori del Pd non era in piazza perché pensa di votare No". Così Roberto Speranza, deputato che guida l'area della minoranza Pd Sinistra riformista. "Anche quella parte va rispettata o il rischio è che non si sentirà più a casa nel Pd", ha quindi aggiunto.