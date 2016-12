Referendum, Speranza: "Pd non diventi comitato elettorale per il sì"

"Un grande partito come il nostro non può trasformarsi in un mega comitato elettorale per il sì, né in una mega caserma in cui si ha cittadinanza solo se si vota sì". Lo ha detto l'ex capogruppo del Pd alla Camera, Roberto Speranza, alla Festa dell'Unità a Torino commentando il referendum sulla riforma costituzionale. "Non è referendum che può cambiare un grande partito come il Pd - ha aggiunto -. Siamo più forti di qualsiasi divisione".