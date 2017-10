Referendum, sindaco Gori a Tgcom24: "Risultato non travolgente"

"Ho fatto la campagna per il sì perché più autonomia e più responsabilità sono oggi una necessità, per una visione diversa da uno Stato centrale che vuole a sé tutti i poteri. Ma il risultato di oggi, che è un rafforzativo dell'unità, va rispettato ma non è travolgente". Così a Tgcom24 Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. "Da anni diciamo a Maroni che il referendum non avrebbe rafforzato l'autonomia: un conto è chiedere un progressivo riequilibrio fiscale, un conto pretendere di togliere dal piatto della finanza italiana alcune decine di miliardi".