Referendum, Silvio Berlusconi: "Dopo il 4 dicembre deciderò se lasciare la politica"

"Nessuno determina il leader, i leader vengono dal basso", ha osservato il numero uno del partito azzurro, intervistato da Bianca Belringuer durante la trasmissione "Cartabianca". "E' la gente che decide, io penso che verrebbe fuori a furor di popolo - ha aggiunto -. Per il momento non ho nessuno in mente, ho in mente me stesso. Come si può paragonare la mia esperienza imprenditoriale e politica rispetto a chi esperienza non ha?".



"Gli elettori Fi votano Sì? Non ci credo" - "Matteo Renzi dice che tanti di Forza Italia voteranno Sì al referendum? Sono molto pochi, non ci credo", ha proseguito Berlusconi. "Quelli che lo sono, lo sono perché non hanno letto in profondità il testo costituzionale", ha sentenziato.



"Il Milan è già venduto" - Berlusconi ha parlato poi anche della situazione del Milan. Il club "è già venduto, ci sono difficoltà per gli acquirenti, che sono persone serie, di avere le autorizzazioni previste in Cina per l'esportazione di capitali. Se per caso queste autorizzazioni non fossero arrivate per il 13 dicembre, giorno del closing, ma avremmo la certezza che questi capitali ci sono, non avremmo problemi a rinviare il closing di un mese, un mese e mezzo".