Referendum, Salvini: fronte No accozzaglia? Renzi guardi a casa sua

"Renzi guardi a casa sua". Così il leder della Lega, Matteo Salvini, a margine di una manifestazione per il No al referendum, replica al premier che aveva definito "un'accozzaglia" il fronte che si oppone alla riforma costituzionale. "Verdini, Boschi e Renzi come padri costituenti è un incubo per i libri di educazione civica", aggiunge.