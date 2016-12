Referendum riforme, Renzi: "Rispetteremo il volere del popolo"

Il referendum sulle riforme "è una cosa bellissima, la gente dirà sì o no e noi rispetteremo il volere del popolo italiano". Lo ha detto Matteo Renzi, sottolineando come la consultazione rappresenti la possibilità di scegliere fra due modelli diversi: o un Paese più semplice o quello per chi si accontenta, come adesso, di due Camere. "Se la gente vuole la politica degli inciuci se la tenga", ha quindi aggiunto il premier.