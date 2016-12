Referendum, Renzi: votare No è come un salto nel vuoto

"Il voto per il No è per molti aspetti un salto nel vuoto. Non si può rischiare il salto nel vuoto. Bisogna andare avanti, non tornare nella palude". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Savona, duranta la campagna per sostenere le ragioni del Sì al referendum costituzionale. "Io me ne posso andare domani mattina, il problema non sono io", ha aggiunto il premier.