Referendum, Renzi: "Se vince il Sì lavorare insieme per il Paese"

"Se vince il Sì occorre continuare a lavorare tutti insieme per fare un servizio al Paese. Avremo anche a disposizione un sistema più semplice". Matteo Renzi lo ha detto in un'intervista a Radio Capital, aggiungendo: "Andiamo avanti, resistiamo allegramente con un sorrisone. E' un'occasione davvero importante, malgrado l'abbuffata c'è ancora tanta gente che non ha preso in considerazione come votare. Tante gente normale decide negli ultimi giorni".