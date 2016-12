Referendum, Renzi: "Riflesso politico ci sarà per chiunque vinca"

"Il riflesso politico ci sarà sia se vinca il sì, sia che vinca il no". Lo dice il premier Matteo Renzi sul referendum. "Il problema se vince il no è semplice: nella Costituzione italiana rimane tutto com'è, un sistema totalmente arzigogolato e il trionfo della burocrazia", spiega. "Vorrei che questo fosse il tema, se si parla - talvolta anche per colpa mia - solo di cosa succede il giorno dopo, non facciamo un servizio ai cittadini", sottolinea.