Referendum, Renzi: Paese non insegue le inchieste Berlusconi mi invita a restare? Non si vota su di me

Berlusconi e l'invito a un confronto, Renzi: "Non si vota su di me" - "Ho rispetto per Berlusconi ma un giorno mi definisce un pericoloso dittatore, uomo solo al comando, un altro mi dice di restare un altro di andarmene. Non capisco perché pensa sempre a me", ha sottolineato il presidente del Consiglio. "E' appassionante ma non si vota su di me ma sul superamento del bicameralismo", ha poi aggiunto, replicando così al nuovo appello di Silvio Berlusconi a restare al governo a prescindere dall'esito del referendum.



"Fronte del No vuole instabilità" - Dopo le critiche per aver chiamato accozzaglia i sostenitori del No, Renzi è tornato a criticarli. "Quelli del No - ha detto - non sono d'accordo su niente, è un fronte unito solo dal desiderio di opporsi, chi dice No è chi vuole che si apra una nuova stagione di instabilità nel Paese e si augurano l'ennesima crisi, l' ennesimo rimpastone, il loro obiettivo è cambiare i sottosegretari non il paese ma alla gente non interessa il politichese".



"Lunedì conferenza stampa per spiegare la manovra" - "Lunedì insieme al ministro Padoan, quando sarà approvata la manovra in prima lettura, faremo una conferenza stampa per annunciare punto punto le novità e cosa attendersi per il prossimo anno: Equitalia che no c'è più, soldi per rilanciare l'economia, due miliardi in più per la sanità", ha spiegato.