Referendum, Renzi: non minimizzare, ma priorità è taglio delle tasse

"Il risultato in Lombardia e in Veneto non va minimizzato, ma la vera priorità è ridurre la pressione fiscale". E' quanto afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi, aggiungendo: "Il messaggio è serio, si chiedono più autonomia e più efficienza. Per me il modo corretto per affrontare il futuro non è solo la procedura dell'art. 116 della Costituzione come chiedono i governatori, ma prendere atto che in Italia esiste una gigantesca questione fiscale".