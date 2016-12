Referendum, Renzi: non mi importa nulla del mio futuro politico

"Io sono un boy scout della provincia di Firenze che ha 41 anni. L'idea di guidare questo Paese pro tempore mi fa venire i brividi. Non ho bisogno di aggiungere una riga al curriculum. Non è importante quello che faccio io, chi se ne frega di me. Ma la discussione di questa fase politica non riguarda me, non me ne frega niente del mio futuro". Lo ha detto il premier Matteo Renzi aggiungendo: "Questo referendum non è per me ma per i nostri figli".