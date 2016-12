Referendum,Renzi: nei talk show si dice la qualunque, manca verifica

"Ora che abbiamo stabilito che non c'è alcun pericolo di deriva autoritaria, il problema è che siamo entrati in una società della post-verità. Nei talk show non esiste la verifica reale dei fatti e chiunque può dire qualunque cosa". Lo ha affermato il premier Matteo Renzi nel suo intervento alla scuola formazione del Pd. In particolare, Renzi è tornato a polemizzare con il giornalista Marco Travaglio, accusandolo di aver falsato i dati sull'occupazione.