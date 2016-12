Referendum, Renzi: "La riforma è di tutti se passa con 50% più uno"

"Per come il costituente ha scritto la Costituzione, la riforma è di tutti nel momento in cui passa col 50% più uno, perché non è previsto il quorum". Lo ha detto il presidente del Consiglio Matteo Renzi parlando del referendum del 4 dicembre. "Secondo me - ha aggiunto - voterà un sacco di gente. Tante persone si domandano se davvero dobbiamo andare avanti con un sistema così bloccato".