Referendum, Renzi: "La democrazia non è sotto assedio"

"Chi vota No si tiene il Paese così com'è. Lo voglio dire chiaro, la democrazia non è sotto assedio". Lo ha detto il premier Matteo Renzi alla Versiliana. "Se D'Alema vuole fare la battaglia per difendere le poltrone e magari tornare in Parlamento, auguri. Ma non si utilizzi il referendum per cercare la rivincita al congresso che si farà quando previsto", ha poi aggiunto.