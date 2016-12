Referendum, Renzi: "Io rilassato, tutti volevano le riforme"

"Io sono rilassato. Sono convinto che questa cosa delle riforme la volessero tutti. E ho anche la convinzione di aver fatto tutto il possibile per dire che non si vota su di me". Lo ha detto il premier Matteo Renzi parlando del referendum. "Ora la palla è ai cittadini italiani", ha aggiunto. Quindi ha polemizzato con l'Economist: "Ingiusto paragonare Berlusconi a Mussolini, un leader eletto per cui non voterò mai con un dittatore".