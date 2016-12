Referendum, Renzi da Firenze: "Possiamo portare a casa la rimonta"

"Sono un po' stanchino ma sono gasatissimo dall'idea che questa rimonta bestiale possiamo portarla a casa". Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi intervenendo in piazza della Signoria a Firenze per la manifestazione di chiusura per il Sì al referendum. "La sfida referendaria è stata un grandissimo gesto d'amore per l'Italia e per le istituzioni. La democrazia non è mai un problema. Abbassiamo i toni, prendiamola con un sorriso", ha aggiunto.