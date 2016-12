3 novembre 2016 19:25 Referendum, Renzi: "Cerco il confronto con Grillo ma lui scappa" Alla "sfida" lanciata dal premier, risponde Luigi Di Maio: "Pronto a un confronto tv". Replica Grillo: "Mi trova in piazza se vuole"

"Io non definisco gufi quelli che si oppongono al governo, ma quelli che vogliono negare il futuro all'Italia. E quelli che negano e drammatizzano più degli altri sono i M5s". Lo ha affermato Matteo Renzi, aggiungendo: "Poi, quando vai al dunque e nella campagna elettorale per il referendum costituzionale invito Beppe Grillo a un confronto, lui scappa". "I 5 Stelle dipingono il futuro in una dimensione horror", ha concluso il premier.

Di Maio: pronto a confronto tv con Renzi - "Se Renzi volesse confrontarsi su questa riforma costituzionale con chi se n'è occupato in Parlamento, me ne sono occupato io come altri, siamo pronti". Lo ha detto Luigi Di Maio a La7. Quanto alle polemiche tra il premier e il leader m5s Beppe Grillo su un loro confronto televisivo, ha risposto: "Queste sono questioni tra di loro".

Grillo: "Renzi vuole confronto tv? Mi trova in piazza" - "Renzi vuole un confronto tv con me? Retorica lattante. Se mi vuoi mi trovi in piazza, tra la gente #IoDicoNo". Lo scrive su Twitter il leader del M5S Beppe Grillo.

Renzi vuole un confronto tv con me?

Retorica lattante: https://t.co/aBKxNzddHH

Se mi vuoi mi trovi in piazza, tra la gente#IoDicoNo — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 3 novembre 2016



"Facciamo così - scrive ancora sul blog - Vuoi confrontarti in TV? Abbiamo un vicepresidente della camera bello giovane, pronto a sopportarti. Io non ti lascio lì a dire panzane senza darti un taglio secco, lo sai bene, lo ho già fatto nello streaming". Scrive Grillo lanciando Luigi Di Maio come possibile "antagonista" tv del premier. "Facciamo così - scrive ancora sul blog - Vuoi confrontarti in TV? Abbiamo un vicepresidente della camera bello giovane, pronto a sopportarti. Io non ti lascio lì a dire panzane senza darti un taglio secco, lo sai bene, lo ho già fatto nello streaming". Scrive Grillo lanciando Luigi Di Maio come possibile "antagonista" tv del premier.