Virginia Raggi e Chiara Appendino scendono in campo per sostenere il "No" al Referendum del 4 dicembre. Sul blog di Beppe Grillo le sindache invitano i cittadini a partecipare insieme a loro a due manifestazioni: a Roma il 26 novembre l'appuntamento è alle 13:30 a San Paolo Fuori le Mura per "Il cammino della Costituzione", mentre a Torino il 2 dicembre il ritrovo sarà in Piazza San Carlo per l'evento conclusivo #iodicono. Con la nuova riforma i sindaci potrebbero essere chiamati ad essere anche senatori. "In questo caso sarei disposta a rinunciare all'incarico in Senato", dichiara la Raggi e la Appendino aggiunge: "Dedicare un giorno a Roma non sarebbe fattibile, il sindaco deve fare il sindaco".

Raggi: "Pronta a rinunciare al Senato" - "Fare il sindaco è un compito estremamente importante, oneroso e impegnativo", sottolinea Virginia Raggi. E aggiunge: "Farlo di una città come Roma potete immaginare bene quanto impegno, quanta attenzione richieda". Per questo, se vincesse il Sì al Referendum del 4 dicembre si dice pronta a rinunciare ad un eventuale incarico in Senato.



Appendino: "Dedicare un giorno a Roma non sarebbe fattibile" - Secondo Chiara Appendino "il sindaco deve fare il sindaco, deve rispondere al territorio, e io già impiego moltissima energia così. Dedicare un giorno a Roma, e poi tutto il tempo necessario per studiare gli atti e votarli in modo consapevole, credo che non sia davvero fattibile per un sindaco di una grande città".



Maturani (Pd): "Senza la Raggi in senato? Ce ne faremo una ragione" - "La Raggi ci fa sapere che voterà No al referendum e che in caso di vittoria del Sì rinuncerebbe all'incarico di senatrice. Sulla scia dei grandi che in questi ultimi tempi rinunciano ai premi e ai titoli la nostra Bob Dylan de' Roma avrà trovato già un degno sostituto, sarà forse il vero Sindaco Marra che occuperà lo scranno del Senato? Lo sapremo presto e del nuovo Senato senza la Raggi ce ne faremo una ragione". E' questa la risposta della senatrice Giuseppina Maturani, vice presidente del gruppo Pd, alle parole del sindaco di Roma.